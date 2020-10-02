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09:07, 02 октября 2020

ЦБ РФ отозвал лицензию у ТЭМБР-банка

фото: Чингаев Ярослав/ ТАСС
фото: Чингаев Ярослав/ ТАСС

Согласно пресс-релизу ЦБ, ТЭМБР-банк, зарегистрированный в Москве, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, допускал нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Банк, как указывает регулятор, «функционировал в условиях корпоративного конфликта».
ТЭМБР-банк является участником системы страхования вкладов.

ТЭМБР-банк по итогам первогополугодия 2020 года занимает 179-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».



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