МЧС намерено по всей России проверить работу сирен гражданской обороны

Подобные проверки проводились и раньше, однако впервые они почти одновременно состоятся во всех регионах. Такое решение было принято МЧС в начале июня. В рамках проверки будут запущены электросирены и громкоговорители, а обычный эфир телеканалов и радиостанций может быть ненадолго прерван. В ведомстве отдельно подчеркнули, что в ходе тренировок будут отрабатываться действия в рамках определенных чрезвычайных ситуаций, характерных для каждого региона.

К слову, чуть более чем за год эфир всех федеральных каналов в Москве для оповещения МЧС прерывался уже трижды. Впервые — в августе прошлого года, когда прогнозировался шквалистый ветер. Второй раз на телеэкранах оповещение можно было наблюдать в марте этого года. А последний раз вещание телеканалов в Москве прерывалось около двух недель назад — также из-за прогноза о грозе и шквалистом ветре.

Комплексную проверку систем оповещения в МЧС решили приурочить ко Дню гражданской обороны, который отмечается 4 октября.