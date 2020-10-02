Ливан потребовал ареста двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута

РБК со ссылкой на Национальное агентство новостей Ливана передает, что речь идет о владельце судна, которое доставило в порт селитру, Игоре Гречушкине, а также о капитане Борисе Прокошеве.



Селитру изъяли с борта в 2013 году и отправили на склад. 4 августа этого года она взорвалась. Жертвами стали около 200 человек. Более 5 тысяч получили ранения, еще десятки пропали без вести.