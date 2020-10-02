Трамп раскритиковал решение сделать кодекс спецназа ВМС США гендерно-нейтральным

Президент США назвал приказ о внесении изменений в документ нелепым и пообещал его отменить. Трамп написал в «Твиттере», что вернет в текст слова «мужчины» и «братство». Как ранее сообщал интернет-портал Military.com, фразу «элитное братство моряков» заменили на слова «элитная группа морских бойцов», а вместо слова «мужчины» теперь используют «граждане».

Как заявили порталу в Командовании спецопераций ВМС США, прежний текст был составлен «до принятия закона, разрешающего женщинам служить в этом подразделении военно-морских сил страны.

Портал The Daily Beast отмечает, что неясно, какой приказ собирается отменить Трамп, потому что военные изменили текст самостоятельно, никакого специального распоряжения министерства обороны по этому поводу не было.