Лидеры стран Евросоюза осудили применение химического оружия, которым был отравлен Алексей Навальный

ЕС также согласовал санкции против Белоруссии. Участники саммита Евросоюза назвали «попыткой убийства» отравление Алексея Навального и заявили, что использование химического оружия несовместимо с принципами достоинства и международного права. Лидеры стран ЕС призвали Россию провести расследование отравления главного критика Кремля, сказал руководитель Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, к этому вопросу вернутся на ближайшем саммите Европейского союза, который запланирован на середину октября. Такие слова прозвучали после получения информации от канцлера ФРГ Ангелы Меркель об обстоятельствах отравления Алексея Навального.

На саммите Евросоюза не оставили без внимания и происходящее в Белоруссии. Лидеры стран ЕС договорились ввести санкции против официальных лиц, которые признаны ответственными за применение насилия в республике и за фальсификации в ходе проведения выборов. В списки по ограничительным мерам вошли 40 человек, однако среди них нет президента Белоруссии Александра Лукашенко. Саммит Евросоюза продолжится сегодня.