Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом

Трамп сразу же сообщил в своем Твиттере, что немедленно уходит с супругой на карантин, и они вместе пройдут процесс выздоровления. Лечащий врач Шон Конли отметил, что президент и первая леди на данный момент чувствуют себя хорошо.

За несколько часов до этого американский лидер сказал, что переходит вместе с женой в режим самоизоляции, поскольку у его советницы Хоуп Хикс выявили коронавирус. Она сопровождала Трампа во вторник во время его поездки на дебаты в Кливленд, а в среду — на митинг, который проходил в штате Миннесота.

Президент США тогда отметил, что Хоуп Хикс, которая много работала без малейших перерывов, больна, ее тест на коронавирус дал положительный результат. В тот же момент Дональд Трамп пообещал вместе с женой сдать тест на COVID-19.

Полномочия главы государства Дональд Трамп не стал делегировать вице-президенту на время болезни.