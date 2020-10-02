«Роскосмос», по сведениям РБК, намерен создать конкурента кораблю Dragon компании SpaceX. Госкорпорация подписала соглашение с частной фирмой, которая обещает создать корабль, который будет доставлять и возвращать грузы с МКС вдвое дешевле, чем это делает компания Илона Маска. РБК отмечает, что речь идет о компании «Многоразовые транспортные космические системы», которая была зарегистрирована в подмосковном Королеве в мае 2019 года. В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили изданию, что соглашение является «рамочным» и «не содержит никаких обязательств, в том числе финансовых».