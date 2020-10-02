«Коммерсант»: Против Алексея Навального в России могут возбудить уголовные дела о клевете и измене родине

Газета «Коммерсант» пишет, что против Алексея Навального в России могут возбудить уголовные дела о клевете и измене родине. Издание ссылается на политолога Евгения Минченко. Накануне в Кремле обвинили политика в сотрудничестве с ЦРУ. До этого Алексей Навальный в интервью журналу «Шпигель» выразил уверенность, что за его отравлением стоит президент Владимир Путин.