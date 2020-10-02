Z Архив новостей новости
5 16 6 3763
07:30, 02 октября 2020

«Коммерсант»: Против Алексея Навального в России могут возбудить уголовные дела о клевете и измене родине

Газета «Коммерсант» пишет, что против Алексея Навального в России могут возбудить уголовные дела о клевете и измене родине. Издание ссылается на политолога Евгения Минченко. Накануне в Кремле обвинили политика в сотрудничестве с ЦРУ. До этого Алексей Навальный в интервью журналу «Шпигель» выразил уверенность, что за его отравлением стоит президент Владимир Путин.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ничего нового Американское санкционное «правосудие», как обычно, действует без суда и следствия, в списках может оказаться любой другой гражданин России, имя которого найдут где-нибудь на просторах интернета в контексте инцидента с Навальным…

5 115 6 11792 25.09
Блоги

Карина Орлова журналист

«Вы считаете допустимым платить $750 налогов?!» Что будет, если американцы, а особенно республиканцы, которые всегда настаивают на том, что они — главные плательщики налогов, узнают, что их президент вполне вероятно налоговый мошенник…

5 354 6 46359 28.09
Блоги

«Не сомневаемся, что в готовящемся докладе будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка»» Комментарий Департамента информации и печати МИД России по ситуации с Алексеем Навальным…

5 173 6 24771 30.09
Блоги

«Ответственность полностью несет военно-политическое руководство Армении» Заявление Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации в связи с эскалацией боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта…

5 147 6 20947 28.09
Блоги

Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта Москвы

Как мотивировать жителей использовать общественный транспорт Как вы уже поняли, и в других странах решают вопрос поощрения пользования общественным транспортом, но не могут точно так же прийти к единому универсальному решению. Что, если его может придумать кто-то из вас?..

5 52 6 7816 28.09
Блоги

+ Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Вступительное слово на расширенном заседании президиума Государственного совета…

5 67 6 10091 28.09
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Как Трамп, который платит налоги как малоимущий, стал «миллиардером» Чистое состояние Дональда Трампа не превышало пяти миллионов долларов. Против 100 миллионов, о которых он рассказывал журналу Форбс…

5 91 6 14566 29.09
Блоги

Александр Черкасов председатель совета правозащитного центра «Мемориал»

О приговоре Юрию Дмитриеву Дело Дмитриева было сфабриковано по политическим мотивам. Причина – не только в его многолетней работе по увековечиванию памяти жертв советского террора…

5 44 6 7164 29.09
Интервью Рикошет

Полад Бюльбюль оглы гость: Полад Бюльбюль оглы чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России

Мы хотим возвращения территорий, очищение их от армянских вооруженных формирований, от армянской армии. И все разговоры, что якобы там борется армия Нагорного Карабаха, а Армения просто помогает — не более чем лукавство…

5 74 6 13342 30.09
#слушать 22:08 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности…

5 84 6 15740 27.09
Блоги

Заявление президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон…

5 28 6 5246 01.10
Блоги

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов» Комментарий Департамента информации и печати МИД России к разночтениям и нестыковкам по ситуации вокруг А.Навального…

5 132 6 30445 25.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Казанская Формула для решения нагорно-карабахского конфликта Руководители и Азербайджана и Армении готовы к ее реализации. Россия настойчиво требует от них подписать. Но в обществах обеих стран есть радикальные националистические настроения, которые не готовы принять никаких компромиссов…

5 55 6 13058 28.09
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Тепло в доме и на даче. Начало отопительного сезона и доставка дров на садовые участки Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома…

5 34 6 8359 27.09
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

«Биполярка»: Чичваркин объяснил «зарубежную» любовь к Путину Чичваркин считает, что причиной симпатий к президенту Путину можно считать биполярное расстройство у некоторых представителей русскоязычной диаспоры за рубежом…

5 21 6 5256 26.09
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Триумф лжи Они увидели, как много людей самых разных профессий и взглядов поддерживает и защищает Дмитриева, и, с ужасом глядя на Беларусь, превентивно объявили обществу гибридную войну…

5 98 6 25999 30.09

Популярное за неделю

Новости

Эммануэль Макрон заявил, что Турция направила террористов в Карабах и тем самым пересекла красную линию Президент Франции подчеркнул, что в зону конфликта были переброшены из Сирии 300 боевиков, которые имеют связи с террористической группировкой «Исламское государство»

5 6 6 1863
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Получается какая-то совсем уже удивительная картина. Потому что значит, Навальный каким-то образом, непонятно каким впал в кому. При этом отравлен он не был. Омские врачи ничего не нашли. При этом он был в коме…

5 127 6 100219 26.09
#слушать 49:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Должна ли Россия силой разнять Армению и Азербайджан?
5 31 6 9408 27.09
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Нагорно-карабахская проповедь Я это наблюдал в армии, где служил с армянами и азербайджанцами, и в журналистике, где работал вместе с теми и другими; у них было по десятку лет московского стажа, но стоило заговорить о Карабахе – в глазах у них что-то неуловимо менялось…

5 191 6 146876 29.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Разгадка Путина. Власть Мытарей Разгадка Путина. Власть Мытарей Путин врет или врут ему? Моя версия ответа на этот вопрос после телефонного разговора двух президентов…

5 84 6 125057 27.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8771160
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4652980

Сегодня в эфире