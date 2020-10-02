Турецкий суд возобновит сегодня слушания по делу об убийстве Андрея Карлова. Бывший посла России в Турции был убит в Анкаре в декабре 2016 года.

Первое заседание по громкому делу прошло в турецкой столице 8 января 2018 года. Прокуратура Анкары в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение.

В числе предъявленных обвинений — нарушение конституционного порядка, членство в вооруженной террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями. Обвинение охарактеризовало произошедшее как «провокационную акцию, направленную на подрыв отношений Турции и России».

По делу проходят 25 подозреваемых, среди которых Фетхуллах Гюлен.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший — полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — был ликвидирован.

В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».