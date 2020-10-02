В Подмосковье сегодня приступят к рассмотрению дела в отношении многодетной матери Александры Лисициной. Ее обвиняют в мошенничестве с землями Рослесхоза.

Александра Лисицина 8 месяцев провела в СИЗО, после чего ее перевели под домашний арест без права даже на краткосрочные прогулки. Ее защитники подчеркивают, что за два года следствия, доказательств вины женщины так и не были представлены. В деле фигурируют доверенности – их Лисицина оформила еще пять лет назад на неких людей, которые должны были помочь ей купить в Подмосковье участок. Они на связь так и не вышли, но два года назад появились следователи, которые считают, что Лисицина участвовала в схеме по хищению 9 земельных участков в Нарофоминском районе. Потерпевшей стороне – Россельхозу – нанесен ущерб в размере почти 40 миллионов рублей. Но защита утверждает, что многодетная мать ничего не знала о сделках до появления силовиков, и следствие это так и не опровергло. В деле есть и другие нестыковки, из-за них Наро-Фоминский суд ранее вернул материалы в прокуратуру, после чего по ее требованию рассмотрение дела перенесли в Серпухов. Защита с необоснованным изменением подсудности не согласилась и подала апелляцию.

Александре Лисициной по делу о крупном мошенничестве грозит до 10 лет лишения свободы.