Около 2 миллионов человек должны перейти на удаленную работу с понедельника в Москве, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом власти приняли решение обязать работодателей с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников в Москве. Соответствующий указ мэра опубликован в четверг на его сайте.