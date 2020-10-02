Лидеры стран ЕС осудили применение химического оружия, которым был отравлен Алексей Навальный. Участники саммита Евросоюза призвали Россию провести расследование, сказал глава Евросовета Шарль Мишель. Он отметил, что главы государств ЕС вернутся к этому вопросу на следующем саммите, который пройдет уже через пару недель, передает ТАСС. Накануне Алексей Навальный в интервью журналу «Шпигель» выразил уверенность, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сказал, что с Навальный работают сотрудники американского ЦРУ.

Москва предложила ОЗХО прислать в Россию экспертов, чтобы обсудить ситуацию с политиком Алексеем Навальным. Ответа пока не последовало.

В России считают, что специалисты Организации по запрещению химического оружия могли бы приехать в страну, «в целях прояснения весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего» – объявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По её словам, соответствующее предложение уже направили в технический секретариат ОЗХО, и в Москве ожидают, что оно получит позитивный отклик.

Ранее МИД неоднократно критиковал европейских чиновников за то, что они так и не поделились с Россией результатами обследования Алексея Навального. После заявлений об отравлении российского политика, в дипломатическом ведомстве подчеркивали, что пока что доказательств этой версии публично представлено не было.

В свою очередь российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила вчера за возбуждение уголовного дела по факту произошедшего с Навальным. Она сказала агентству «Интерфакс», что в установлении истины в данном случае заинтересованы все.

Вчера Алексей Навальный обвинил в отравлении президента Владимира Путина. В Кремле после этого сказали, что основатель ФБК получает указания от американских спецслужб.