Власти Москвы рекомендуют переводить на удаленную работу до 50% сотрудников офисов, заявил заммэра Владимир Ефимов. По его словам, требование к работодателям перевести с понедельника на дистанционную занятость треть сотрудников касается именно офисов. Ефимов отметил, что если брать от общего количества работающих в городе Москве, треть — это порядка 2,5 миллионов человек.
2020-10-02T06:45:46+03:00
2020-10-02T06:45:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:45, 02 октября 2020
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