Власти Москвы рекомендуют переводить на удаленную работу до 50% сотрудников офисов, заявил заммэра Владимир Ефимов. По его словам, требование к работодателям перевести с понедельника на дистанционную занятость треть сотрудников касается именно офисов. Ефимов отметил, что если брать от общего количества работающих в городе Москве, треть — это порядка 2,5 миллионов человек.