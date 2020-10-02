Президент США сообщил о решении изолироваться из-за коронавируса у его советницы. Дональд Трамп написал в «Твиттере», что вместе с женой сдал тест на коронавирус и ждет результатов. Он подтвердил, что заразилась его советница Хоуп Хикс. По сведениям агентства Блумберг, она сопровождала Трампа во вторник в поездке на дебаты в Кливленд, а в среду — на митинг, который проходил в штате Миннесота.

Ранее издание «Проект» сообщило об особых мерах предосторожности, которые принял президент Владимир Путин из-за пандемии. В публикации утверждается, что все его окружение либо ограничило контакты с внешним миром, либо проходит двухнедельный карантин перед встречами с главой государства.