Платежная система Visa, по сведениям газеты «Коммерсант», намерена проводить в России денежные переводы по номеру телефона. Международная компания собирается потребовать от российских банков обеспечить возможность таких операций. По мнению экспертов, Visa будет конкурировать с Системой быстрых платежей Центробанка за переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц до 2022 года, после которого переводы станут платными.