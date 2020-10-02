Платежная система Visa, по сведениям газеты «Коммерсант», намерена проводить в России денежные переводы по номеру телефона. Международная компания собирается потребовать от российских банков обеспечить возможность таких операций. По мнению экспертов, Visa будет конкурировать с Системой быстрых платежей Центробанка за переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц до 2022 года, после которого переводы станут платными.
2020-10-02T06:17:51+03:00
2020-10-02T06:17:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2718459-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:17, 02 октября 2020
Загрузка комментариев...