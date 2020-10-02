Дональд Трамп объявил, что уходит с супругой на карантин в ожидании теста на коронавирус. Об этом президент США написал в Твиттере. Президент США сказал, что он и его жена сдали тест, результаты должны быть скоро. В эфире Fox News Трамп отметил, что не знает, нужно ли ему изолироваться. Ранее демократы критиковали Трампа за проведение массовых предвыборных мероприятий, несмотря на пандемию.