Сегодня состоится жеребьевка группового раунда футбольной Лиги Европы. Россию в турнире будет представлять только московский ЦСКА.

Не смотря на корнавирусные ограничения, регламент Лиги Европы начиная с группового этапа принципиально не изменится. 48 участников с помощью жребия разделят на 12 групп по 4 коллектива в каждую. Всего будет 6 туров группового турнира: команды играют дома и на выезде. Из каждой группы в 1⁄ 16 финала выходят по 2 участника. К ним присоединяются 8 команд из ЛЧ, занявших в своих группах третьи места.

От России в нынешнем розыгрыше начинали турнирный путь три команды. Однако и столичное Динамо, и ФК Ростов еврокомпанию провалили, проиграв тбилисскому Локомотиву и Маккаби из Израиля соответственно.

Что же касается ЦСКА, то армейцы в силу высокого рейтинга при посеве окажутся в первой — сильнейшей корзине.

Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы пройдёт в швейцарском Ньоне. Начало церемонии запланировано на 14:00 по московскому времени.