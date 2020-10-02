Украина сегодня отменяет очередной прямой рейс из Киева в Ереван

Соответствующее решение объяснили военным конфликтом в Нагорном Карабахе.

Отмененный рейс из украинской столицы в армянскую – уже третий по счету. Самолеты из Киева в Ереван не вылетали также в начале недели и накануне в четверг. В «Международных авиалиниях Украины» — крупнейшей авиакомпании страны — говорят, что речь идет о соблюдении безопасности полетов. Из Киева напрямую пока не совершаются рейсы и в Баку. Это также связано с конфликтом в Нагорном Карабахе. Ограничения продлятся до 4 октября, но решение по будущим рейсам еще только предстоит принять, отметили в «Международных авиалиниях Украины».

На днях об отмене рейсов из-за военного положения сообщали непосредственно в Аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку. Прекращены все полеты «Азербайджанских авиалиний» из столицы республики в Нахичевань и обратно, а также несколько рейсов в Москву, Лондон, Дубай и Минск. В то же время в Ереван самолеты летают, к примеру, как из российской столицы, так и из белорусской.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились чуть менее недели назад, Азербайджан и Армении выдвинули взаимные обвинения в провоцировании горячей фазы противостояния. В целом территориальный конфликт между странами продолжается уже более 30 лет.