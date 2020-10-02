Глава Евросовета заявил, что лидеры стран ЕС осудили применение химического оружия, которым отравили Навального

Глава Евросовета заявил, что лидеры стран ЕС осудили применение химического оружия, которым отравили Алексея Навального. По словам Шарля Мишеля, главы государств выступили за прозрачное расследование и вернутся к этому вопросу на следующем саммите. Он пройдет в середине октября, передает ТАСС.

Власти России отрицают причастность госструктур к покушению на убийство главного критика Кремля. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с Алексеем Навальным работают сотрудники ЦРУ. Это похоже на предостережение, чтобы политик не вернулся на родину, сказал в интервью «Эху Москвы» политолог Глеб Павловский.

Ранее Алексей Навальный в интервью немецкому журналу «Шпигель» сказал, что за попыткой его убийства стоит президент Владимир Путин. Постпред при ООН Василий Небензя заявил, что это абсурдно и что аморально даже на это намекать, передает «Интерфакс».