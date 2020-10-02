Суд в США, как пишет Wall Street Journal, заблокировал действие указа Трампа о приостановке выдачи ряда виз

Судья в Сан-Франциско удовлетворила жалобу со стороны Национальной ассоциации промышленников, Торговой палаты США, Национальной федерации розничной торговли, а также организации TechNet. Вместе они объединяют, по данным Wall Street Journal, сотни тысяч компаний, работающих в том числе в сфере высоких технологий. Глава Белого дома в июне подписал распоряжение о приостановке выдачи ряда категорий виз до конца 2020 года
2020-10-02T05:13:11+03:00
2020-10-02T05:13:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:13, 02 октября 2020
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