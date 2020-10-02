Дональд Трамп сообщил, что он и его супруга сдали тест на коронавирус из-за инфекции у его советницы

Президент США сказал это в интервью телеканалу «Фокс Ньюс», передает агентство Рейтер. Незадолго до этого агентство «Блумберг» со ссылкой на источники сообщило, что коронавирус обнаружен у советницы президента США Хоуп Хикс, которая последние дни сопровождала Трампа в предвыборных поездках.
2020-10-02T05:12:42+03:00
2020-10-02T05:12:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 02 октября 2020
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