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05:12, 02 октября 2020

Дональд Трамп сообщил, что он и его супруга сдали тест на коронавирус из-за инфекции у его советницы

Президент США сказал это в интервью телеканалу «Фокс Ньюс», передает агентство Рейтер. Незадолго до этого агентство «Блумберг» со ссылкой на источники сообщило, что коронавирус обнаружен у советницы президента США Хоуп Хикс, которая последние дни сопровождала Трампа в предвыборных поездках.



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