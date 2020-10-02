Лидеры стран ЕС призвали Россию расследовать отравление Алексея Навального

Участники саммита ЕС осудили применение химического оружия, сказал глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, дальнейшие шаги будут обсуждаться на следующем саммите через пару недель. Накануне в интервью журналу «Шпигель» Алексей Навальный выразил уверенность, что за его отравлением стоит Владимир Путин. В Кремле в ответ заявили, что с Навальным работают сотрудники ЦРУ.