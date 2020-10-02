Глава Евросовета ночью объявил, что сегодня ЕС введет санкции против 40 официальных лиц Белоруссии

Речь идет об ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека, сказал по итогам первого дня саммита ЕС Шарль Мишель. По его словам, Александра Лукашенко в черном списке нет. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что ЕС не ввел санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных, передает ТАСС.