Глава Евросовета ночью объявил, что сегодня ЕС введет санкции против 40 официальных лиц Белоруссии

Речь идет об ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека, сказал по итогам первого дня саммита ЕС Шарль Мишель. По его словам, Александра Лукашенко в черном списке нет. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что ЕС не ввел санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных, передает ТАСС.
2020-10-02T06:31:00+03:00
2020-10-02T06:31:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:31, 02 октября 2020
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