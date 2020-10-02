Актриса Светлана Крючкова получила спецприз жюри Московского международного кинофестиваля

Ее наградили за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С.Станиславского, передает «Интерфакс». Председатель жюри, режиссер Тимур Бекмамбетов сказал, что сотни раз видел фильмы с ее участием «Большая перемена» и «Родня».
2020-10-02T04:47:08+03:00
2020-10-02T04:47:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:47, 02 октября 2020
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