Актриса Светлана Крючкова получила спецприз жюри Московского международного кинофестиваля

Ее наградили за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С.Станиславского, передает «Интерфакс». Председатель жюри, режиссер Тимур Бекмамбетов сказал, что сотни раз видел фильмы с ее участием «Большая перемена» и «Родня».