Александр Лукашенко не попал под санкции ЕС

Это сообщил после первого дня саммита Евросоюза глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, лидеры стран ЕС согласовали черный список, в нем примерно 40 граждан Белоруссии, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Шарль Мишель отметил, что санкции будут введены уже сегодня. В Белоруссии продолжаются массовые протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко.