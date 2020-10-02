Александр Лукашенко не попал под санкции ЕС

Это сообщил после первого дня саммита Евросоюза глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, лидеры стран ЕС согласовали черный список, в нем примерно 40 граждан Белоруссии, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Шарль Мишель отметил, что санкции будут введены уже сегодня. В Белоруссии продолжаются массовые протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко.
2020-10-02T04:29:35+03:00
2020-10-02T04:29:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:29, 02 октября 2020
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