Эммануэль Макрон заявил, что Турция направила террористов в Карабах и тем самым пересекла красную линию

Президент Франции подчеркнул, что в зону конфликта были переброшены из Сирии 300 боевиков, которые имеют связи с террористической группировкой «Исламское государство». В России организация запрещена. Макрон сказал, что обсуждал это с Владимиром Путиным, который, по его словам, сказал, что Россия располагает этими данными. Макрон подчеркнул, что такое поведение Турции недостойно страны-члена НАТО. В использовании наемников ранее обвиняли друг друга обе стороны конфликта. Боевые действия между военными Армении и Азербайджана продолжаются с воскресенья.
2020-10-02T04:18:49+03:00
2020-10-02T04:18:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:18, 02 октября 2020
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