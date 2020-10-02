Эммануэль Макрон заявил, что Турция направила террористов в Карабах и тем самым пересекла красную линию

Президент Франции подчеркнул, что в зону конфликта были переброшены из Сирии 300 боевиков, которые имеют связи с террористической группировкой «Исламское государство». В России организация запрещена. Макрон сказал, что обсуждал это с Владимиром Путиным, который, по его словам, сказал, что Россия располагает этими данными. Макрон подчеркнул, что такое поведение Турции недостойно страны-члена НАТО. В использовании наемников ранее обвиняли друг друга обе стороны конфликта. Боевые действия между военными Армении и Азербайджана продолжаются с воскресенья.