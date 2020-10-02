Участники саммита Евросоюза призвали Россию провести расследование, сказал глава Евросовета Шарль Мишель. Он отметил, что главы государств ЕС вернутся к этому вопросу на следующем саммите, который пройдет уже через пару недель, передает ТАСС. Накануне Алексей Навальный в интервью журналу «Шпигель» выразил уверенность, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сказал, что с Навальный работают сотрудники американского ЦРУ
Лидеры стран ЕС осудили применение химического оружия, которым был отравлен Алексей Навальный
Участники саммита Евросоюза призвали Россию провести расследование, сказал глава Евросовета Шарль Мишель. Он отметил, что главы государств ЕС вернутся к этому вопросу на следующем саммите, который пройдет уже через пару недель, передает ТАСС. Накануне Алексей Навальный в интервью журналу «Шпигель» выразил уверенность, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сказал, что с Навальный работают сотрудники американского ЦРУ