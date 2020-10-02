Более 40% россиян хотят сменить профессию, свидетельствует опрос Райффайзенбанка

Еще 10% респондентов сказали, что уже начали осваивать новые профессиональные навыки. Ключевыми факторами при выборе профессии для россиян являются высокая заработная плата и возможность работать удаленно, передает ТАСС. Треть из опрошенных в настоящее время заняты в таких отраслях, как торговля, строительство и ремонт, производство товаров и образование. При этом чаще всего профессию хотят сменить на редактора или автора текстов, предпринимателя и в сфере интернет-технологий. Значительно реже респонденты после получения новых знаний хотят работать в бухгалтерии.
2020-10-02T03:33:31+03:00
2020-10-02T03:33:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:33, 02 октября 2020
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