Более 40% россиян хотят сменить профессию, свидетельствует опрос Райффайзенбанка

Еще 10% респондентов сказали, что уже начали осваивать новые профессиональные навыки. Ключевыми факторами при выборе профессии для россиян являются высокая заработная плата и возможность работать удаленно, передает ТАСС. Треть из опрошенных в настоящее время заняты в таких отраслях, как торговля, строительство и ремонт, производство товаров и образование. При этом чаще всего профессию хотят сменить на редактора или автора текстов, предпринимателя и в сфере интернет-технологий. Значительно реже респонденты после получения новых знаний хотят работать в бухгалтерии.