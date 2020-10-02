Внебрачная дочь бывшего короля Бельгии Альберта II отсудила титул принцессы

Апелляционный суд Брюсселя разрешил художнице Дельфине Боэль носить фамилию своего отца, Альберта Саксен-Кобург-Готского, а также суд передал ей право на почетное обращение «ваше высочество». Художница может претендовать на возьму часть наследства бывшего короля. Об этом сообщает бельгийское издание VRT. Боэль добивалась такого решения 6 лет.
2020-10-02T03:28:58+03:00
2020-10-02T03:28:58+03:00
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03:28, 02 октября 2020
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