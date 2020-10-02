МИД Армении сообщил о решении отозвать посла из Израиля из-за поставок оружия Азербайджану

Представитель ведомства Анна Нагдалян назвала такие действия неприемлемыми. Стороны конфликта ведут активные боевые действия в Нагорном Карабахе с воскресенья. Власти Армении и Азербайджана ввели военное положение. Россия, США, ряд стран Европы призывают Баку и Ереван прекратить огонь.

