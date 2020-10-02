Лидеры ЕС согласовали санкции по Белоруссии, призвали к миру в Карабахе и расследовать отравление Алексея Навального

В черном списке примерно 40 представителей руководства Белоруссии, но Александра Лукашенко в нем нет, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, санкции вступят в силу сегодня, сразу после утверждения. Шарль Мишель добавил, что саммит ЕС осудил применение химического оружия, которым был отравлен российский политик Алексей Навальный. Глава Евросовета отметил, что последствия для отношений с Россией будут рассмотрены на следующем саммите ЕС в декабре.
2020-10-02T02:35:17+03:00
2020-10-02T02:36:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:35, 02 октября 2020
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