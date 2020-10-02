Итальянский «Милан» стал последним участником группового этапа футбольной Лиги Европы

Клуб обыграл в гостях португальский «Риу Аве», победив в серии пенальти. Единственным российским клубом, который выступит в групповом этапе Лиги Европы, является ЦСКА. Жеребьевка групповой стадии состоится сегодня. Накануне узнали своих соперников в Лиге чемпионов «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Впервые в истории в главном европейском футбольном турнире участвуют сразу три российские команды.