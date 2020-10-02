Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил заполнять трибуны на треть на матчах сборных и еврокубков

Решение вступает в силу со следующей недели. Болельщики гостевых команд не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений, говорится на сайте UEFA. Отмечается, что все зрители должны соблюдать социальную дистанцию. По решению местных властей могут быть введены дополнительные меры, например, обязательное ношение масок. Ограничения вызваны пандемией коронавируса.