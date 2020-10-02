В подмосковном Реутове медведь в цирке-шапито напал на дрессировщика и его сына

Как сообщили в СК, инцидент произошел после представления. На улице, когда медведя вели в клетку, он стащил лапой намордник, прижал к себе 12-летнего сына дрессировщика и укусил его за голову. Отец отогнал медведя, при этом зверь его поцарапал, передает ТАСС. Сообщается, что раны зашили мальчику в больнице, угрозы здоровью нет. Следователи проводят проверку.