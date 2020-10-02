МВД Белоруссии стало рассылать предупреждения участникам протестов и журналистам

В смс-сообщении говорится, что гражданин установлен как нарушитель порядка проведений массовых мероприятий и что его действия были зафиксированы на фото и видеозаписях. Далее говорится, что участие в несанкционированных массовых мероприятия недопустимо. В конце написано «Не допускайте ошибок», передает белорусские издания Tut.by и Reform.by. Снимок экрана телефона с таким сообщением опубликовала в соцсетях и журналист российского телеканала «Дождь» Мария Борзунова, которая освещала протесты в Минске. В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые демонстрации с требованиями отставки Александра Лукашенко.

