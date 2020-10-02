Пять стран Европы призвали Россию раскрыть обстоятельства отравления Алексея Навального

Обращение подготовили постпреды Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и Эстонии при ООН. В документе говорится, что использование нервно-паралитического вещества группы «Новичок» представляет собой угрозу международному миру и безопасности. Как передает Интерфакс, письмо направлено в последний день председательства Нигера в Совбезе ООН, далее председательство переходит к России. Постпред России при ООН Василий Небензя посоветовал Германии и другим странам сотрудничать с росси йскими властями.
2020-10-02T02:06:44+03:00
2020-10-02T02:06:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 02 октября 2020
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