Пять стран Европы призвали Россию раскрыть обстоятельства отравления Алексея Навального

Обращение подготовили постпреды Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и Эстонии при ООН. В документе говорится, что использование нервно-паралитического вещества группы «Новичок» представляет собой угрозу международному миру и безопасности. Как передает Интерфакс, письмо направлено в последний день председательства Нигера в Совбезе ООН, далее председательство переходит к России. Постпред России при ООН Василий Небензя посоветовал Германии и другим странам сотрудничать с росси йскими властями.