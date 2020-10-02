Решение по вопросу о выдачи США Джулиана Ассанжа суд Лондона объявит 4 января

Это накануне объявила судья Ванесса Барайтсер, передает агентство «Рейтер». В отношении основателя сайта «Викиликс, гражданина Австралии, США выдвинули 18 обвинений, по которым Ассанжу грозит до 175 лет заключения. По версии американского следствия, он причастен к крупнейшей в истории США утечке секретной информации.
2020-10-02T01:21:48+03:00
2020-10-02T01:21:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:21, 02 октября 2020
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