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01:21, 02 октября 2020

Решение по вопросу о выдачи США Джулиана Ассанжа суд Лондона объявит 4 января

Это накануне объявила судья Ванесса Барайтсер, передает агентство «Рейтер». В отношении основателя сайта «Викиликс, гражданина Австралии, США выдвинули 18 обвинений, по которым Ассанжу грозит до 175 лет заключения. По версии американского следствия, он причастен к крупнейшей в истории США утечке секретной информации.



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