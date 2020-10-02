Китай, как передает ТАСС, требует от поставщиков рыбы из России гарантировать отсутствие на продукции коронавируса

Об этом сообщили в Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. В организации заявили, что усматривают в таких действиях признаки необъявленной торговой войны. Коронавирус распространился по миру из Китая.
2020-10-02T01:21:24+03:00
2020-10-02T01:21:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:21, 02 октября 2020
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