Оперативный штаб Москвы информирует о смерти еще 28 пациентов с коронавирусом – это максимум с середины июля

Число жертв новой инфекции в столице с начала пандемии, согласно официальной статистике, выросло до 5282 человек. Количество выявляемых случаев заражения коронавирусом в Москве с каждым днем растет. Накануне в штабе сообщили по суточном приросте в 2400 человек. За нарушения масочного режима закрыли Коптевский рынок. Со следующей недели согласно указу мэра Москвы столичные работодатели должны перевести на удаленную работу не менее трети сотрудников, а также всех работников старше 65 и тех, у кого есть хронические заболевания. Исключение может быть сделано для тех, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации. Со следующей недели во всех школах Москвы начнутся двухнедельные каникулы.
2020-10-02T01:21:05+03:00
2020-10-02T01:21:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:21, 02 октября 2020
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