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01:21, 02 октября 2020

Оперативный штаб Москвы информирует о смерти еще 28 пациентов с коронавирусом – это максимум с середины июля

Число жертв новой инфекции в столице с начала пандемии, согласно официальной статистике, выросло до 5282 человек. Количество выявляемых случаев заражения коронавирусом в Москве с каждым днем растет. Накануне в штабе сообщили по суточном приросте в 2400 человек. За нарушения масочного режима закрыли Коптевский рынок. Со следующей недели согласно указу мэра Москвы столичные работодатели должны перевести на удаленную работу не менее трети сотрудников, а также всех работников старше 65 и тех, у кого есть хронические заболевания. Исключение может быть сделано для тех, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации. Со следующей недели во всех школах Москвы начнутся двухнедельные каникулы.  



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