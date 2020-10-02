Премьер-министр Армении заявил об уничтожении в небе над страной четырех азербайджанских беспилотников

Никол Пашинян отметил в «Фейсбуке», что один из аппаратов был сбит недалеко от Еревана. Стороны конфликта ведут активные боевые действия в Нагорном Карабахе с воскресенья. Власти Армении и Азербайджана ввели военное положение. Россия, США, ряд стран Европы призывают Баку и Ереван прекратить огонь.
2020-10-02T01:20:35+03:00
2020-10-02T01:20:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:20, 02 октября 2020
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