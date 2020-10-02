Премьер-министр Армении заявил об уничтожении в небе над страной четырех азербайджанских беспилотников

Никол Пашинян отметил в «Фейсбуке», что один из аппаратов был сбит недалеко от Еревана. Стороны конфликта ведут активные боевые действия в Нагорном Карабахе с воскресенья. Власти Армении и Азербайджана ввели военное положение. Россия, США, ряд стран Европы призывают Баку и Ереван прекратить огонь.