Россия пригласила приехать в Москву экспертов Организации по запрещению химического оружия из-за Алексея Навальногo

Как говорится на сайте МИДа, это нужно для взаимодействия с российскими специалистами. До этого все попытки российских официальных лиц получить данные токсикологических экспертиз, которые были проведены в западных лабораториях, оказались бесплодными. При этом в России есть лаборатории, аккредитованные Организацией по запрещению химического оружия, и есть анализы Алексея Навального, взятые, когда он находился в больнице Омска.

Власти Германии настаивают, что лаборатории трех стран обнаружили в организме политика химическое оружие «Новичок». Алексей Навальный в интервью журналу «Шпигель» выразил уверенность, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сказал, что с Навальный работают сотрудники американского ЦРУ.