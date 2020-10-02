Ровно два года назад в саудовском консульстве в Стамбуле был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашогги

Его смерть стала причиной международного скандала, который дает о себе знать до сих пор – так мэр Парижа Анн Идальго заявила о бойкоте саммита Urban 20, завершающегося сегодня в Эр-Рияде.

Джамаль Хашогги вошел на территорию генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года и буквально исчез. Лишь спустя время стало известно, что его убили, тело расчленили и вывезли с территории диппредставительства, останки журналиста так и не были найдены. К этому убийству было приковано внимание мировой общественности. Власти Саудовской Аравии больше двух недель отрицали смерть журналиста, но 20 октября объявили, что тот погиб в ходе драки. В причастности к убийству подозревают саудовские власти, и в частности наследного принца Мохаммеда бин Салмана — его журналист открыто критиковал. Сам принц отрицает, что отдал приказ убить журналиста.

Суд в Саудовской Аравии в сентябре вынес окончательный приговор восьми гражданам – они получили сроки от 7 до 20 лет заключения. До этого пятерых фигурантов приговаривали к смертной казни, но семья Хашогги выступила против и заявила о прощении убийц. Родственники журналиста считают справедливым финальный приговор.

Турция, которая ведет свое разбирательство, разочарована вердиктом. В ООН также заявили, что заказчики убийства Хашогги так и не были наказаны.