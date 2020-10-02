Уполномоченные по правам человека в Германии и Франции призвали к освобождению историка Юрия Дмитриева

Совместное заявление омбудсменов двух стран опубликовано на сайте МИД ФРГ. В нем говорится, что решение Верховного суда Карелии, ужесточившего наказание для главы местного отделения «Мемориала», «далеко от того, чтобы быть беспристрастным». В Европе считают, что этот вердикт является «новой попыткой заставить замолчать тех, кто хочет раскрыть исторические преступления в России, сохранить память о сталинском терроре».

Согласно решению суда предыдущей инстанции, Дмитриев, осужденный по делу о насильственных действиях сексуального характера, мог выйти на свободу уже в ноябре.

Защита главы отделения карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева оспорит решение Верховного суда Карелии. Об этом нам сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

По словам Ануфриева, Дмитриев сейчас находится в петрозаводском СИЗО.