Москва предложила ОЗХО прислать в Россию экспертов, чтобы обсудить ситуацию с политиком Алексеем Навальным

Ответа пока не последовало.

В России считают, что специалисты Организации по запрещению химического оружия могли бы приехать в страну, «в целях прояснения

весьма неоднозначных обстоятельств произошедшего» – объявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По её словам, соответствующее предложение уже направили в технический секретариат ОЗХО, и в Москве ожидают, что оно получит позитивный отклик.

Ранее МИД неоднократно критиковал европейских чиновников за то, что они так и не поделились с Россией результатами обследования Алексея Навального. После заявлений об отравлении российского политика, в дипломатическом ведомстве подчеркивали, что пока что доказательств этой версии публично представлено не было.

В свою очередь российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила вчера за возбуждение уголовного дела по факту произошедшего с Навальным. Она сказала агентству «Интерфакс», что в установлении истины в данном случае заинтересованы все.

Вчера Алексей Навальный обвинил в отравлении президента Владимира Путина. В Кремле после этого сказали, что основатель ФБК получает указания от американских спецслужб.