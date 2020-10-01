Армянские власти сообщили о спасении жизни раненного в Карабахе французского корреспондента газеты «Монд»

Группа журналистов сегодня попала под обстрел в городе Мартуни.

Небольшая группа журналистов — кроме «Эха Москвы» там были репортёры из Франции, Испании и Армении — снимала разрушения в городе Мартуни на юго-востоке непризнанной республики. Сначала один дом — пожилой житель показывал, что осталось от его жилища. Потом второй дом на другой улице — там группа и попала под удар Града. Тишина, только дальние глухие удары — а потом свист, пыль, летящие куски камней и снарядов. Метрах в 50 остались лежать два журналиста французской газеты Монд, оба с серьёзными ранениями. У Аллана Каваля сломаны нога и рука, ранения в грудь и живот. Рафаэлю Шарлю осколок попал в бедро. В больнице в Мартуни им помогли, сейчас оба находятся в Степанакерте, в республиканской больнице.

Когда пыль рассеялась, стало понятно, что грады систематически обстреливают жилые кварталы города. Три человека погибли, один из них — местный житель, сопровождавший французов. Несколько домов загорелись. Бомбардировка продолжалась ещё почти два часа, жители укпылист в подвалах, раненых привозили в больницу, где в подвальном помещении шли перевязки, а хирурги оперировали раненых журналистов

После сегодняшнего инцидента МИД Азербайджана обвинил Ереван в необеспечении безопасности иностранных журналистов в зоне боевых действий.