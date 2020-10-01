Суд рассмотрит дело полицейских, задержавших Ивана Голунова, в закрытом режиме

По словам адвоката Алексея Коврижкина, это связано с наличием засекреченных документов. В разговоре с сайтом «МБХ Медиа» защитник предположил, что следствие хочет рассмотреть дел тихо, не привлекая к нему внимания прессы и общества.

Обвинение в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков предъявлены пяти полицейским. Их задержали в конце января. При этом начальника отдела по борьбе с наркотиками УВД ЗАО Москвы Андрея Щирова среди задержанных не оказалось. Сообщалось, что он получил статус свидетеля.