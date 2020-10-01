Z Архив новостей новости
5 6 6 630
23:04, 01 октября 2020

Суд рассмотрит дело полицейских, задержавших Ивана Голунова, в закрытом режиме

По словам адвоката Алексея Коврижкина, это связано с наличием засекреченных документов. В разговоре с сайтом «МБХ Медиа» защитник предположил, что следствие хочет рассмотреть дел тихо, не привлекая к нему внимания прессы и общества.

Обвинение в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков предъявлены пяти полицейским. Их задержали в конце января. При этом начальника отдела по борьбе с наркотиками УВД ЗАО Москвы Андрея Щирова среди задержанных не оказалось. Сообщалось, что он получил статус свидетеля.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ничего нового Американское санкционное «правосудие», как обычно, действует без суда и следствия, в списках может оказаться любой другой гражданин России, имя которого найдут где-нибудь на просторах интернета в контексте инцидента с Навальным…

5 115 6 11632 25.09
Блоги

Карина Орлова журналист

«Вы считаете допустимым платить $750 налогов?!» Что будет, если американцы, а особенно республиканцы, которые всегда настаивают на том, что они — главные плательщики налогов, узнают, что их президент вполне вероятно налоговый мошенник…

5 350 6 46090 28.09
Новости

Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила возбудить уголовное дело в связи с отравлением Алексея Навального По словам уполномоченного по правам человека, все заинтересованы в том, чтобы установить истину в этой ситуации…

5 39 6 5208
Новости

Россия пригласила специалистов ОЗХО из-за отравления Алексея Навального В сообщении на сайте МИДа говорится, что Москва рассчитывает прояснить «весьма неоднозначные обстоятельства произошедшего»...

5 41 6 5509
Новости

В Кремле заявляют, что Навальный связан с Центральным разведывательным управлением США Дмитрий Песков рассказал журналистам, что есть информация о работе специалистов ЦРУ с Навальным в эти дни…

5 110 6 15547
Новости

Впервые на уровне Кремля прозвучали заявления о сотрудничестве Навального с Центральным разведуправлением США Общаясь с журналистами, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле есть подобные сведения…

5 60 6 8588
Блоги

«Не сомневаемся, что в готовящемся докладе будет зафиксировано наличие следов так называемого «Новичка»» Комментарий Департамента информации и печати МИД России по ситуации с Алексеем Навальным…

5 172 6 24639 30.09
Новости

Песков: Обвинения Навального в адрес Путина неприемлемы Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил данные о том, что с блогером Алексеем Навальным работают западные спецслужбы, в частности, ЦРУ США…

5 72 6 10333
Блоги

«Ответственность полностью несет военно-политическое руководство Армении» Заявление Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации в связи с эскалацией боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта…

5 146 6 20878 28.09
Новости

Франция и Германия потребовали освободить историка Юрия Дмитриева Совместное заявление омбудсменов двух стран опубликовано на сайте МИД ФРГ…

5 41 6 5984
Блоги

Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта Москвы

Как мотивировать жителей использовать общественный транспорт Как вы уже поняли, и в других странах решают вопрос поощрения пользования общественным транспортом, но не могут точно так же прийти к единому универсальному решению. Что, если его может придумать кто-то из вас?..

5 52 6 7806 28.09
Блоги

+ Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Вступительное слово на расширенном заседании президиума Государственного совета…

5 67 6 10081 28.09
8читать ;смотреть
Новости

Алексей Навальный подаёт в суд на Дмитрия Пескова Это произошло после заявления из Кремля о связи оппозиционера с американскими спецслужбами…

5 76 6 11698
Блоги

Карина Орлова журналист

Как Трамп, который платит налоги как малоимущий, стал «миллиардером» Чистое состояние Дональда Трампа не превышало пяти миллионов долларов. Против 100 миллионов, о которых он рассказывал журналу Форбс…

5 91 6 14489 29.09
Блоги

Александр Черкасов председатель совета правозащитного центра «Мемориал»

О приговоре Юрию Дмитриеву Дело Дмитриева было сфабриковано по политическим мотивам. Причина – не только в его многолетней работе по увековечиванию памяти жертв советского террора…

5 45 6 7146 29.09
Новости

Алексей Навальный намерен подать в суд на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова Причина – высказывание чиновника по работе оппозиционера на Центральное разведывательное управление США…

5 37 6 6284

Популярное за неделю

Новости

США, по данным агентства Reuters, пока не будут присоединяться к санкциям против Белоруссии Вашингтон, как утверждают источники, намерен дождаться общей позиции Евросоюза и уже в координации с ним ввести ограничения против Минска…

5 7 6 27265
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Получается какая-то совсем уже удивительная картина. Потому что значит, Навальный каким-то образом, непонятно каким впал в кому. При этом отравлен он не был. Омские врачи ничего не нашли. При этом он был в коме…

5 126 6 99810 26.09
#слушать 49:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Должна ли Россия силой разнять Армению и Азербайджан?
5 31 6 9139 27.09
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Нагорно-карабахская проповедь Я это наблюдал в армии, где служил с армянами и азербайджанцами, и в журналистике, где работал вместе с теми и другими; у них было по десятку лет московского стажа, но стоило заговорить о Карабахе – в глазах у них что-то неуловимо менялось…

5 191 6 146216 29.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Разгадка Путина. Власть Мытарей Разгадка Путина. Власть Мытарей Путин врет или врут ему? Моя версия ответа на этот вопрос после телефонного разговора двух президентов…

5 83 6 124833 27.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8771016
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4652465

Сегодня в эфире