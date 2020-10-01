Жителей Минска предостерегли от участия в акциях протеста по СМС

Сайт «МБХ Медиа» пишет, что МВД Белоруссии разослало уведомления, в которых говорится, что гражданин идентифицирован как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий. Его действия якобы зафиксированы с помощью камер. В конце сообщения – призыв «не совершать ошибок». Телеканал «Белсат» утверждает, что уведомления получили даже те, кто не был на акциях.

Массовые акции протеста в стране длятся уже больше месяца. Они начались после президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко.