Суд прекратил дело администратора проекта «Омбудсмен полиции» в связи с истечением срока давности

Игоря Худякова обвиняли в распространении порнографии. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Дело, по которому проходил Худяков, возбуждено и в отношении создателя проекта Владимира Воронцова, который сейчас находится в СИЗО. Всего в его отношении возбуждены 14 дел по статьям о порнографии, клевете, вымогательстве и оскорблении представителя власти. Вину Воронцов не признает и связывает преследование со своей правозащитной деятельностью.
2020-10-01T22:33:42+03:00
2020-10-01T22:33:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 01 октября 2020
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