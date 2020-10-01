Суд прекратил дело администратора проекта «Омбудсмен полиции» в связи с истечением срока давности

Игоря Худякова обвиняли в распространении порнографии. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Дело, по которому проходил Худяков, возбуждено и в отношении создателя проекта Владимира Воронцова, который сейчас находится в СИЗО. Всего в его отношении возбуждены 14 дел по статьям о порнографии, клевете, вымогательстве и оскорблении представителя власти. Вину Воронцов не признает и связывает преследование со своей правозащитной деятельностью.