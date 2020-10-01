УЕФА объявил участников группового этапа футбольной Лиги Чемпионов

В этом году на самом высоком уровне будет играть рекордное количество клубов из России.

В рамках онлайн-трансляции из Женевы, которую организовал УЕФА, стали известны клубы, с которыми «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» смогут побороться за звание самого сильного в Европе. Некоторые из них привезут в Россию грандов европейского футбола. Так столичным железнодорожникам предстоит сыграть с немецкой «Баварией», и испанским «Атлетико», а в Краснодар приедут игроки испанской «Севильи» и английского «Челси».



В свою очередь действующий чемпион России – «Зенит» попал в группу к немецкому «Дортмунду», итальянскому «Лацио» и бельгийскому «Брюгге».

Первые игры группового этапа Лиги чемпионов должны состояться 20-ого октября. При этом, в УЕФА сегодня сказали, что в любом случае на стадионы смогут попасть только болельщики команды, которая играет дома, а трибуны из-за пандемии коронавируса будут заполнены не более, чем на тридцать процентов.

Еще УЕФА назвал сегодня лучшего тренера минувшего сезона – это глава немецкой «Баварии» Ханс-Дитер Флик и лучшего игрока – это нападающий того же клуба и сборной Польши Роберт Левандовски.