Космонавты повторно обследуют модуль «Звезда» в поисках причины утечки воздуха на МКС, — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Центр управления полетами. Для этого придется законсервировать грузовой корабль «Прогресс», пристыкованный к модулю. При этом в Роскосмосе ранее заверяли, что сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа, и не препятствует продолжению полета станции в пилотируемом режиме.

Об утечке на Международной космической станции стало известно еще в конце августа.